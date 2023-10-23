輝達執行長黃仁勳受訪時被問到，如果重回到當初創業的年紀，會不會再創造一間輝達出來？對此，黃仁勳的回答出乎外界意料，直白表示，「不會，如果回到30歲，我不會創辦輝達。」

今年是輝達30周年，黃仁勳創辦輝達時也正好是30歲，因此接受Acquired Podcast訪問時被問到相關議題，沒想到，黃仁勳卻說，「如果當時知道創辦輝達之後遇到的困難有那麼大，要忍受這麼多的羞辱與折磨，任何腦袋正常的人，都不會想樣創立這家公司。」

黃仁勳雖認為，如果重回30歲不會想創辦輝達，但他也提到心中有某種難以形容的使命感，讓他不斷向前衝刺，「企業家的超能力面臨巨大的任務，不斷問自己到底有多難？時至今日仍說服自己這些挑戰並不困難。」

黃仁勳靠著這樣的精神帶領輝達前進，「從創立至今，輝達歷經多次股價下跌８8成的狀況，但我和公司大部分的人都保持樂觀與毅力，是輝達能夠搶進人工智慧藍海的重要關鍵。」