立康生醫（6242）董事長鄭育修表示，目前旗下共有台南永康「中草藥產業文化館」以及苗栗頭份「立康健康養生觀光工廠」。看好國旅發展動能，明年將於南投埔里興建旗下第三座觀光工廠，將成為立康最大的營運據點，爭取與周圍觀光資源結合，開發自由行散客市場，期望藉此吸引更多不同族群之消費者，進一步擴大事業版圖。

此外，宣揚產品健康、養生理念，立康生醫邀請連續第三年擔任立康生醫益菌多代言人的陳美鳳擔任一日店長，現場與民眾熱情互動、合影，分享自身健康養生之道，期望透過代言人的正面形象及媒體傳播效應以吸引消費者目光，強化立康的知名度與品牌力，提升營運成長。

立康目前旗下共有台南永康「中草藥產業文化館」以及苗栗頭份「立康健康養生觀光工廠」，擁有陣容堅強的專業解說團隊，核心成員包括中醫師、藥師及營養師等，能在觀光工廠內提供即時且專業的健康諮詢，不僅瞭解藥布的起源及製作過程，更可以獲得許多關於中草藥的專業知識和身體保健之道。

鄭育修指出，疫情爆發以來，隨即加入口罩國家隊行列，並加緊腳步研發「臺灣清冠一號」的康福顆粒處方用藥，成為中藥國家隊一員，一路秉持著「健康就是財富」信念。

為方便顧客回購保健食品，立康推動「客購行銷管理業務」，在穩固的會員基礎上，進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，從傳統被動的銷售手法進入精準化主動的個人銷售模式，更有效率的調整優惠促銷方案，全面改善原先客戶回購作業流程效率，大幅提高會員的黏著度，並帶動客購之金額提升，推動公司業績進一步攀升。