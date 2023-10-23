獲國民黨禮讓參選台南市立委的無黨籍台南市議員陳昆和，其胞兄陳昆明律師23日舉行記者會，質疑民進黨立委郭國文在博士論文中偽造指導教授的證明書，並赴台北地檢署告發郭國文涉嫌偽造文書等罪。不過，郭認為是被對手抹黑，已赴台南地檢署提告。

陳昆明說，他告發立委郭國文在2022年9月提出的博士論文版本，是偽造2015年7月7日他的博士論文審查及口試時，指導教授在審查當天給他審查同意書及簽名的證明書，被拿來7年後使用。

陳昆明今早在台大校友會館舉行「醜聞！頂尖大學包庇立委詐取學位」記者會，指稱誠信乃民眾對政治人物的核心要求，一個時刻保持作弊心態的政治人物，用人、做事與處世之道就只有一個「騙」字。不只他自己騙，更會將「騙」的文化散佈，毒化更多人及機構。頂尖的大學竟然也淪落到為政治人物服務，甚至包庇其詐取學位之行為，變相扶植政學相偎集團。北部有明通幫，南部的也就呼之欲出。

陳昆明在記者會中指控郭國文透過政學相偎集團來詐取頂尖大學學位，指郭在過程中的不仁、不義及不法作為，以及校方包庇的手法，並在記者會中呼籲民眾唾棄缺乏誠信的政治人物、要求只會騙的政治人物退出政壇、要求相關單位毋枉毋縱，嚴加查辦、要求政黨嚴格把關及懲處，挽回大眾對政治人物及台灣政治的信心。