台南市第二選區立委選舉戰火猛烈，尋求連任的民進黨立委參選人郭國文，今天上午前往台南地檢署，控告無黨籍立委參選人、台南市議員陳昆和，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法妨害名譽罪，這也是此次立委選舉台南市第一件選將的選舉官司。郭國文強調，對手一連串的造謠，凸顯提告是正確的選擇，如此才能遏止無止盡的烏賊戰。陳昆和則回嗆說，提告是郭的權利，但誣告也要負刑責。

郭國文表示，對手陣營散發的黑函內容有許多不實之處，目的就是企圖對他進行人格毀滅，將他所有的政績全都抹滅，把所有問題都歸咎於他；但他過去近5年做了許多努力，留下的成果也都有紀錄，並不是簡單的黑函就能蓋過事實，他已備妥證據提告。

郭國文指出，提告的資料，主要是針對陳昆和陣營涉嫌散發黑函，抹黑他在七股區大潮溝等光電案中，沒有善盡監督責任，背離、詐欺鄉親，他也檢具立法院會議紀錄、政治獻金明細、會勘紀錄、經費核准公文、會勘新聞等，全都可以駁斥黑函內容。

對此，陳昆和認為，郭國文有告訴的權利，但誣告也要負刑責，將來會對郭的誣告提出損害賠償，將賠償金額捐給慈善單位，將這種惡質的政客，逐出台灣的政治圈。

陳昆和還說，什麼叫黑函？郭國文收取種電業者的政治獻金，還敢告他妨害名譽，他們發放的文宣都有求證過，也請對方將他們的文宣內容看清楚。