士林地院民事庭蘇姓法官16日在司法院內部網站《法官論壇》指同庭庭長陳章榮違法，陳章榮拒絕在判決書上簽名，對她刁難、霸凌，請求法院院長介入，士林地院20日召開自律委員會，會議並未做出結論，司法改革黨主席張靜23日上午到士林地檢署提告，告發陳章榮涉犯強制罪、妨害公務、恐嚇危害安全等罪。

（李文正攝）

士林地院上周五召開自律委員會，採取秘密會議進行，並未對外公開，但法院法官分為兩派，一派是資深庭長，認為評議尚未完成，庭長並未違規，而是「學妹公然挑戰學長」，另外一派則是年輕法官，包括曾經擔任庭長的邱姓受命法官，認為言詞辯論終結，受命、陪席法官與陳章榮進行評議，3人討論判決結果，已投票，邱、蘇已經2比1，當天已經完成評議，並做成結論，他才回去撰寫判決，但經過14天庭長卻不認帳，宣判當天拒絕在判決書上簽名，已違反《法院組織法》第105條。

全案引發士院內部軒然大波，陪席蘇姓法官貼文稱遭「霸凌」，挑戰學長、庭長，據悉蘇早已忍耐已久，全因多次找陳章榮訂評議時間，均遭到拖延，導致他自己手上的案件延遲比率偏高，蘇擔心無法順利結案，又被陳章榮諷刺要她打報告，調動至其他庭，不要與他在同一庭，才會在法官論壇上貼文公開自己遭刁難、霸凌。

張靜指出，台灣司法官場受到民進黨執政的影響，官場風氣敗壞，為了要讓法官有純淨辦案空間，他挺身而出，具名向士林地檢署提告，告發士林地院民事一庭庭長陳章榮多項罪名。

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