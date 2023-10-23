隨著樂天桃猿搶下最後一張季後賽門票後，中職季後賽所有對戰組合也正式出爐，桃猿將與統一獅先進行季後挑戰賽，爭奪另一張「台灣大賽」門票，勝隊將與味全龍爭冠，季後賽賽程也正式出爐。

季後挑戰賽將上演獅猿大戰，進行4戰3勝制的系列賽，奪得上半季冠軍的獅隊在季後挑戰賽先握有1勝並有3場主場優勢，系列賽將從28日展開進行4連戰，地點分別是台南、桃園、台南、台南。

季後挑戰賽勝隊將取得總冠軍賽門票，將與包辦下半季冠軍及全年戰績第一的龍隊進行交手，進行7戰4勝制的系列賽，總冠軍賽從11月4日展開，採「2、2、3」，隨著樂天桃猿搶下最後一張季後賽門票後，中職季後賽所有對戰組合也正式出爐，桃猿將與統一獅先進行季後挑戰賽，爭奪另一張「台灣大賽」門票，勝隊將與味全龍爭冠，季後賽賽程也正式出爐。

季後挑戰賽將上演獅猿大戰，進行4戰3勝制的系列賽，奪得上半季冠軍的獅隊在季後挑戰賽先握有1勝並有3場主場優勢，系列賽將從28日展開進行4連戰，地點分別是台南、桃園、台南、台南。

季後挑戰賽勝隊將取得總冠軍賽門票，將與包辦下半季冠軍及全年戰績第一的龍隊進行交手，11月4日開打，進行7戰4勝制的系列賽，11月6、9日為移動補賽日，龍隊握有第1、2、5、6、7戰、5場主場優勢，龍隊為了避免球員舟車勞頓，都將地點都安排在天母。