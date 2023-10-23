2024總統大選將至，根據一份今（23）日公布的最新民調顯示，長期領先且支持度多半在35%以上的民進黨總統參選人賴清德，此次竟跌破3成，僅為29.7%，相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發了鄉民們震撼熱議，但其中不少網友半信半疑。

《台灣民意基金會》今公布最新總統大選民調，若明年大選為三腳督，賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜的支持度，分別為：29.7、25.6％、21.1％。《台灣民意基金會》董事長游盈隆表示，和上月相比，賴、柯、侯三人競爭態勢再度出現明顯轉變，3人排序雖不變，但賴支持度下滑3.7個百分點，跌破3成大關；柯支持度下滑1.8個百分點，續居第2；侯友宜上揚3.9個百分點仍居第3，但與賴、柯差距明顯縮小，這是全新的三足鼎立態勢，未來任何一方的消長都將牽動整體選情，正所謂「牽一髮而動全身」

對於賴清德民調下滑，不少鄉民開酸「笑死，這家之前做到賴42.5現在變29%」、「拜託再多去幾間」、「這麼早出來催票？」、「賴還是躺著選」、「這時期的民調不準，開始有塔綠在反串」、「投票當天賴的得票率絕不可能少於40%」；但也有網友認同說，「全市話還只能這樣代表已經沒救了」、「雖說賴神沒30%不可信，但確實在各家民調都顯示，賴的民調趨勢向下」、「賴沒事出來喊話幹嘛？自破金身」、「人人有機會的民調」