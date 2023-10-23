熱門Podcast節目《百靈果News》，由兩位主持人凱莉和Ken用雙語報導國際新聞，用輕鬆專業的風格點評時事，經常登上Podcast頻道前三名。Ken於2019年取回空姐網紅妻，於今年4月宣布懷孕喜訊，而愛妻也在22日順利產下小千金Leia，醫問他是否要站在產台前面目睹女兒出生過程，但當他第一個抱到女兒時落下男兒淚。

Ken在社群開心報喜訊「 謝謝Ivy把妹妹安全的帶到這個世界上，接下來換我加油了！」他透露「在生產前，醫師問我要不要站在產台前面，成為Leia來這個世界第一個抱著她的人，我想都沒想就直接答應。她出來的時候我眼淚一直流，反而是媽媽本人很開心的一直笑。到底是誰在生啊！」

他也分享女兒照說「 Leia 出生後被Ivy抱著的時候就擺出了人生第一個pose，比了一個 手指放在臉上，我跟Ivy 看到整個笑出來。因為我很常不自覺的比手指放在臉上！」Ken同時也比了相同動作，畫面極溫馨。

他最後真的要謝謝醫療團隊所有人，讓整個過程很順利，也讓我們很安心。新手爸媽真的萬分感謝！

百靈果Ken也體驗老婆懷孕時的狀況，只能他用西瓜綁在身上，在運動或睡覺都隨時頂著巨肚，讓他表示「這兩週真的太有感妹子越來越重，說我半夜睡覺時會一直發出「ㄜˋ」的吃力的聲音，我本人是睡的蠻好的根本不知道，快了快了再撐一下。」如今終於誕下小千金，讓許多紛絲都留言恭喜。