【全程字幕】被柯文哲、朱立倫跨過直接談判？ 侯友宜自信笑答「這句」 @ChinaTimes

藍白合至今未有定論，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲在21日會面，外界關心他們究竟談了什麼？外傳柯也私下與國民黨主席朱立倫推動選舉協調委員會，完全跳過侯，侯友宜今天強調，他是這一場選戰最重要的的主帥，他會扛起責任，面對民意的期待，會做最大的善意以及最大的努力，一起朝政黨輪替、藍白合做往前走。

現況下藍營小雞擔心藍白合失敗，先前好不容易形成默契的立委選區恐怕尷尬，侯友宜對此則說，現在一直在民意與大家的期待底下，一直在往前推進，我會跟所有的立委一起並肩作戰，讓大家能夠團結在一起

侯友宜日前被問到柯文哲談早起涉及歧視黑人的言論，他在回應時還翻了一個大白眼，對此侯則說，這些話歧視種族的話是不對也是不應該的，這些話都不應該講出來，對族群會帶來更大傷害，種族與族群融合以及性別平等，不管是誰不應該有歧視語言，不應該這樣講，這樣就是不對。

對於柯頻頻對外放話及及歧視等言論，是否會影響之後的藍白合，侯友宜仍強調，還是會繼續大家做好溝通。