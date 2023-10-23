國民黨立委參選人林家興22日成立競選總部，國民黨主席朱立倫親自授旗。（馮惠宜攝）

國民黨台中市第7選區立委參選人林家興昨(22日)競總成立，台中市長盧秀燕與民眾黨台中市第1選區立委參選人蔡壁如都現身，且蔡近日宣布將與盧合掛看板，讓「藍白合」地方立委選戰，更是備受注目。盧、蔡此次合體也引發不少網友熱烈討論，其中有人說「藍白一定要合，才能政黨輪替」，更是獲得超過百個讚。

根據《中國時報》今（23日）報導，國民黨在台中市第1選區立委選舉，雖然有劉燈鐘登記參選，但最後未予提名，被視為有意禮讓民眾黨蔡壁如，外界更認為該選區是「藍白合」示範區。盧秀燕說，雖然目前總統候選人還在協調，但不影響基層的團結；國民黨主席朱立倫也說，藍白合是團隊合作，不是淘汰賽。

盧秀燕與蔡壁如一起為林家興站台畫面曝光後，在《yahoo》新聞相關報導底下有超過300則討論，其中熱門留言有「肩並肩手牽手一起把民進黨拉下馬」、「這樣做就對了，和、合、團結」、「不要臭蛋、高端、萊豬、核食」、「這個讚」、「百姓優先，為了國泰民安非綠一定要合，才能下架無良雙標黨」。