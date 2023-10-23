遠東航空承租台北國際航空站土地使用合約到期，但卻一直未清空歸還，經法院判決確定應返還，23日執行拆除作業，遠航自救會成員到場以雞蛋砸頭表達不滿。（趙雙傑攝）

遠東航空從2020年年初起停飛至今3年多，台北國際航空站日前表示今（23）日將拆除位於松山機場旁的遠航辦公大樓。遠航員工自救會日前發布新聞稿表示，拆除當天計畫在遠航總部發起「誓死捍衛家園」活動、「蛋洗怪手」。交通部民航局今日上午發新聞稿表示，遠航土地一直未清空歸還，去年經法院判決確定，台北地方法院今日強制執行拆除遠航辦公大樓，台北站依法代履行拆除作業。

民航局表示，遠東航空承租台北國際航空站土地的使用合約於2020年3月31日到期，但土地一直未清空歸還，台北站訴請拆屋還地，法院2022年判決確定，遠航應將遠東航空總部3層樓辦公室建物拆除，並將占用的土地返還台北站。、

民航局表示，台北站去年10月根據判決向法院聲請強制執行，法院於去年12月26日與今年6月21日兩度辦理履勘；遠航於第2次履勘時承諾將自行拆除建物，並根據法院要求於6 月30日提報拆除期程，承諾8月29日前動工拆除，法院同意給予遠航自行拆除、清空期限至8月31日止。

民航局指出，因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，台北站報請法院強制執行，法院通知將於本月23 日執行，台北站依據法院通知，配合辦理相關作業。