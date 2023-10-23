美國、加拿大、法國、德國、義大利、英國的領導人今天強調他們支持以色列自衛的權利，但也呼籲以色列遵守國際人道法並保護平民。

路透社報導，6國領導人在針對以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突舉行線上會議後，在聯合聲明中對哈瑪斯釋放2名人質表達樂見之意，並呼籲哈瑪斯立即釋放其餘所有人質。

美國總統拜登是在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話過後，與法國、英國、德國、義大利以及加拿大的領袖召開會議。

而各界現在最憂心的，莫過於以色列一來加重空襲哈瑪斯所控制的加薩（Gaza），二來在北部邊境與黎巴嫩交火愈來愈激烈之際，中東衝突有可能進一步擴大。

在聯合聲明中，拜登、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）承諾將密切合作，支援各國在該地區的公民，特別是那些希望離開加薩的民眾。

6國領袖樂見第一批援助車隊已抵達加薩，並承諾將繼續與區域夥伴合作，確保加薩220萬居民有「持續且安全」的管道來取得糧食、飲水、醫療和其他人道協助。

他們也同意持續進行密切外交協調行動，對象包括中東地區的各關鍵夥伴，以「防止衝突蔓延，維持中東穩定，持續努力以政治解決方案找到持久和平之道」。

白宮表示，拜登稍早和尼坦雅胡通話時，針對第一批援助車隊抵達加薩的事進行討論，並「重申這項重要的援助現將繼續流通」。

兩位領袖同時討論了有關哈瑪斯手上200多名人質的營救工作，遭擄的人質當中有些是美國公民。

白宮表示，拜登另外也與羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）通過話，討論防止該地區局勢升溫，和維持中東持久和平的必要性。

梵蒂岡稍早表示，方濟各與拜登通話約20分鐘，內容「聚焦在世界各地衝突現況，及確定和平之路的必要性」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121023