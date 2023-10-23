上班趕時間，不少人會在電扶梯上行走，即使車站廣播勸導很危險也無效，近期日本名古屋市交通局就想出一妙招宣導，找一名員工背著一個黃色手掌形的看板，上面寫著「STOP」，站在手扶梯上，把行人擋住，果然後面的人都乖乖站好，畫面曝光後吸引220多萬名網友在X平台瀏覽，連台灣網友也大讚，求台北捷運跟進。

旅遊臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」轉發日本網友在X平台（原為推特）的推文，「為了提醒乘客禁止在電扶梯上行走，名古屋交通局出招了」，並貼出照片，可看見一名交通局女員工，戴紅帽、穿紅外套站在電扶梯最前方，背上貼著一個超大的黃色手掌形看板，寫著「STOP」，宣導不要在電扶梯上行走，果然馬上見效，後方的旅客都乖乖站好。

台灣網友看到照片後，紛紛留言「應該這樣！趕時間的去走樓梯呀」、「超棒的，台灣應該跟進」、「台北超需要啊」、「好聰明的想法」、「台北捷運學一下吧」、「這麼愛走幹嘛來搭電扶梯，去隔壁的樓梯爬上去」，還有人表示「這份工作還有缺人嗎」、「我需要這個工作」。

不過也有人不看好，「這在東京應該會被推吧」、「放心，這個台灣不會學的，因為台灣都學一半」。