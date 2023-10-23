2023年雙十一年度促銷將展開，記憶體模組業者透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠 近期記憶體價格上漲，通路端庫存已回到健康水位，即使短期需求並未明顯復甦，但預期上游原廠將延續積極減產策略，使終端備貨的意願增加 。

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