2023年雙十一年度促銷將展開，記憶體模組業者透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠 近期記憶體價格上漲，通路端庫存已回到健康水位，即使短期需求並未明顯復甦，但預期上游原廠將延續積極減產策略，使終端備貨的意願增加 。
雙十一年度促銷將展開 終端備貨意願增加
疫情封控及政策壓抑，導致2022年雙十一銷售表現欠佳，進入2023年，上半年的 618 促銷活動，當時廠商抱持樂觀，積極備庫存，可是終端市場買氣平淡，在618之後，呈現需求急凍 。
疫情封控及政策壓抑，導致2022年雙十一銷售表現欠佳，進入2023年，上半年的 618 促銷活動，當時廠商抱持樂觀，積極備庫存，可是終端市場買氣平淡，在618之後，呈現需求急凍 。
2023年雙十一年度促銷將展開，記憶體模組業者透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠 近期記憶體價格上漲，通路端庫存已回到健康水位，即使短期需求並未明顯復甦，但預期上游原廠將延續積極減產策略，使終端備貨的意願增加 。
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