教育決定台灣命運，未來總統應該許孩子什麼樣的未來？國教行動聯盟及全國家長會長聯盟今天共同公布「2024年全國家長最關心的十大教育議題」，親子的品格教育、校園安全、心理健康最被家長看重。

2024年總統大選在即，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨54個關心教育的民間團體，於10月2日至16日進行「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查，參與者包括家長、社會人士、教育工作者及學生，最後回收5379份有效問卷，並在今天公布結果。

調查顯示，排名第一是「品格教育」面向，受訪者希望未來總統推動與實踐品格教育；第二名是「校園安全」面向，包括兩部分，一是宣導與防制校園大麻、新興毒品與新型菸品，二是預防、輔導與處理校園霸凌及性平事件；第三名是「心理健康」面向，提升學生的心理健康並降低自殺率。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，幾位總統候選人在教育政見上表示會給錢及各方面資源，但從家長、老師的立場，他們認為看不到的東西比看得到的重要，因此品格教育成為家長最重視的教育議題。

黃正銘說，青少年犯最率增加，近年傳出多起校園霸凌事件，甚至包括學生對老師的攻擊事件，顯示對於學生品格的培養刻不容緩。政府不斷配合孩子爭取權益同時，卻忽略了法令（性平、霸凌爭議最後都以修法來解決）只能約束外在行為，卻無法培養內在品格。

第四、第五名為「教師質能」面向，多元課程、學習歷程檔案、法令與行政要求等，大量增加教師負擔，輔導管教動輒得咎，令多數教師身心俱疲，少數不適任教師卻難以淘汰。

第六、第七名為「教育競爭力」面向，一方面對高教投入經費資源不足、難以提升國際競爭力，另一方面經濟相對弱勢的技職生，卻要面對學用落差、社會國家不重視技職教育的問題。

第八名為「家庭教育」面向、第九名為「數位學習」面向，第十名為「課鋼配套」面向，包括落實高中課程諮詢與生涯輔導及調整考招制度以實現高三生學習的完整性及大學的適性選才。