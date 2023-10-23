為加快大陸經濟復甦，根據界面新聞報導，中國首席經濟學家論壇理事長、上海市經濟學會副會長連平呼籲，城鎮化發展仍是大陸經濟增長的重要引擎之一，建議每年發行3000億-4000億元人民幣特別國債，專門用於支持城鎮化建設。

報導稱，連平20在中國首席經濟學家論壇主辦的2023年香港峰會上表示，改革開放以來中國經濟的高速成長與城鎮化建設息息相關。自1978年以來，大陸城鎮化率（城鎮常住人口占總人口的比例）平均每年增加1.1個百分點，從18％增長到65％以上，非農就業人口占勞動人口比例從30％左右增長到75％以上。

連平認為，大陸城鎮化水準仍低於已開發國家75％上下的平均水準，未來至少有10個百分點的增長空間。結合城鎮化帶來的居民消費和投資增量，參考國際貨幣基金組織（IMF）對2030年中國GDP的測算，預計平均每年農民轉市民將拉動GDP增速約1個百分點。

連平分析，大陸農村居民轉市民將大幅提升其消費層級，最顯著的就是住房支出占比上升。自2013年以來，農村居民住房支出占比常年穩定在20％左右，但城鎮居民住房支出占比從2013年以前的10％左右大幅提升到20％以上，2022年達到25.2％。