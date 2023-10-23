南韓演藝圈爆出大咖男演員涉嫌吸毒，所有線索都指向李善均，經紀公司事後也證實L姓男星就是李善均；如今他主演的韓劇《No Way Out》，同時也是許光漢進軍韓國影視圈的首部戲劇作品也受到影響，而稍早《No Way Out》劇組表示，李善均將退出。

根據韓國媒體報導，《No Way Out》劇組23日坦言，李善均於上周捲入風波後，即刻聯繫了劇組，並表示在事件釐清前需要一點時間，也表達了退出的決定，在經協商後，劇組確定換角，而外界也相當關注將由誰接棒李善均的角色演出。

據悉，在李善均爆出疑似染毒的風波後，劇組已將李善均的畫面延期拍攝，先就其他演員的部分進行拍攝，因此外傳劇組延期2周開拍一事，他們則表示「拍攝按照原定計畫，沒有延期」。

事實上，《No Way Out》是許光漢首部進攻韓國影視圈的戲劇，由《分秒幣爭》、《人生真美麗》導演崔國熙執導，主要講述懸賞200億公開殺人委託案，而引發一連串事件的懸疑驚悚劇，許光漢在劇中將飾演受委託來到韓國的混血殺手「坤」，另一個外號為「Mr.Smile」。

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