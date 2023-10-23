杭州亞運帶傷奪銅的「舉重女神」郭婞淳，23日在台南全運會上小試身手，最終在59公斤量級以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤，從104年全運會之後連續5屆在不同量級奪金。

郭婞淳在杭州亞運女子59公斤量級以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿到銅牌，雖然無法衛冕，但她在挺舉比賽前練習的時候拉傷右大腿後仍堅持出賽的運動家精神著實令人動容，即便沒能為中華隊帶回金牌，但依舊無損她在國人心目中的地位。

經過半個月的恢復，今天在台南全運會的59公斤量級無人能撼動得了郭婞淳，抓舉90公斤開把，然後向上推進至93公斤和95公斤都輕鬆成功。

來到挺舉部分，郭婞淳開把105公斤，與杭州亞運的開把122公斤有一段差距，兵不血刃過關，緊接著110公斤仍輕鬆寫意，而且已經提前鎖定這個量級金牌，第三次試舉115公斤成功後，以總和210公斤順利為台東縣摘金。