據美國之音報導，中國國家安全機關22日透露，四川省國家安全廳2021年破獲一起涉及美國的間諜案，稱一名在中國重點國防軍工單位任職的工作人員在赴美訪學期間遭美方策反，並被發展成為安插在該單位的情報眼線。這是中國政府今年4月修訂和擴充《反間諜法》、號召全民抓間諜以來披露的最新一起涉美或涉西方間諜案。

大陸官媒央視《今日說法》節目22日報導，中國國防軍工單位一名侯姓工作人員2013年被公派前往美國一所大學擔任訪問學者時，被美方人員脅迫吐露中國國家機密，隨後並被發展成為一位美國間諜。央視並未透露侯姓男子的工作單位名稱或他擔任訪問學者的美國大學名稱。

中國國安部23日發布微信公眾號文章稱，「間諜活動與欺騙、誘惑、陰謀相生相伴，社會公眾要增強防範意識和法律意識。任何危害我國國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律的嚴懲。」

央視報導，侯姓男子在美國大學擔任訪問學者期間，他的一位教授將一位自稱為諮詢公司僱員的人介紹給他，而此人是真實身份實際上是美國情報官員，而他所稱的諮詢公司也只是一個掩護。

央視說，侯男在後來幾個月與這位情報官員的交往中成為關係越來越密切的朋友。此人隨即要求侯男擔任其公司的顧問，每次提供該公司希望瞭解的中國情況後，可以獲得600或700美元的報酬。

又過了幾個月，當侯男的妻子和孩子赴美國探親時，這位美國情報官員亮明自己的身份，並提出改變雙方合作的模式。侯男對調查人員表示，他是因為擔心妻兒的安全才答應了美方的要求，並簽了協議。

根據新的協議與安排，侯男不再給美國情報官員寫文章，而是一對一回答美方人員針對中國機密情況的提問，每次大約一小時，而他每次都可以得到1000美元的報酬。

侯男與美方情報官員的關係一直延續到他回國，返回他在國防軍工單位的崗位之後。這期間，他為了安全起見，常常約美方情報人員在他出國參加國際會議期間見面。央視報導說，在這期間，侯積極主動向美方提供了中國國防和軍工企業的秘密情報。

報導說，侯是在2021年7月23日被四川省國家安全機關查獲和逮捕的，他隨即受到間諜罪嫌的指控。報導稱破獲侯的間諜案，「挖出了美方在我國重點國防軍工單位安插的情報眼線侯某某，消除了重大隱患」，「目前，侯某某已被移送至成都市中級人民法院接受審判。」

近年來，美國及其西方國家常常揭露中國情報機構在美國及西方國家無孔不入，從事間諜活動的事實與風險。而中國不僅修改和擴充《反間諜法》、鼓勵民眾提高警惕、留心和舉報外國間諜活動外，也常常披露一些被外國策反的中方涉密人員的案例。

今年8月，中國國安部披露了2起中國公民向美國中情局提供情報而被捕的間諜案。一名在中國某軍工集團任職的曾姓中國公民因被控向中情局提供情報而被拘捕；另一名郝姓國家部委幹部也因為被控向中情局提供情報而被捕。