高雄市政府警察局某分局副分局長疑似不滿林姓女警「自己簽給自己」功獎，在她年幼孩子前出言羞辱，讓她當場感到委屈落淚。該分局表示，事件起因為公文內容意見分歧，分局長事後也持續關心女警。警局督察室表示，已針對該投訴派員主動調查。

女警指控，20日下午副分局長看到組長主動簽署獎勵公文後，就通知組長將她叫到辦公室，斥責她為何「自己簽給自己」功獎。女警解釋，獎勵是分局長指示組長親自簽署的，並非由她自己來簽，公文上也沒有她的職章。女警認為副分局長故意在其他同事面前用質問的口氣誣陷她，讓她當場委屈落淚。

分局表示，該事件是內勤幹部因公文內容意見分歧，分局長獲報後，召集相關幹部及女警進行瞭解、關懷，當場疏處、安撫同仁情緒。上週六、日分局長均已致電關懷女警，一再說明分局依法處理的決心及態度，今日上午會再召開會議討論，女警也同意處置作為。有關當事女警之意見及申訴，分局必定依法調查、秉公處理。

該分局副局長說，林女指控並非事實，那天兩人是因為活動經費核銷的公文問題作討論，且他也沒有出言不遜，對此事感到冤枉。

警局督察室表示，已針對該投訴派員主動調查。

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