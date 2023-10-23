雖然今天盤中依舊看到賭第3季季報出色股如：奇鋐、台光電、雙鴻及川湖(2059)等買盤力道，多頭也繼續拉抬AI股，希望吸引人氣，盤中亦有青雲(5386)、芯鼎(6695)、菱生(2369)、揚智(3041)、華東(8110)、科嶠(4542)、三晃(1721)、撼訊(6150)、麗臺(2465)及佳必琪(6197等逆勢亮燈漲停，但台積電盤中下跌11元，近期強勢的創意(3443)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)盤中股價走弱，拖累台股指數開低走低，盤中一度下跌近150點，截至10點45為止，加權股價指數約16300.16點，下跌140.56點；OTC指數為211.86點，上漲0.04點，成交量為311.29億元。

今天盤中上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲1.87%，其次是生醫類股及機電類股，分別上漲1.37%及1.24%，表現較差者為其他電子類股、半導體類股及電子通路類股，其中其他電子類股下跌2.02%，半導體類股下跌1.69%，電子通路類股下跌1.06%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.55%，表現最差為光電類股、下跌1.69%。

就技術面來看，以巴戰爭延續，且美國公債殖利率升勢未止，加上美國政府祭出AI晶片新禁令，引爆美股及台股賣壓，上周五加權股價指數以16440.72點作收，累計一周下跌341.85點，跌幅約2.04%，周K收黑，終止連兩周收紅，成交量萎縮至日均量2774億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步收跌，OTC收盤指數為211.82點，累計一周下跌4.41點，跌幅約2.04%，周K收黑，日均量為730.89億元，今天台股在美股持續重挫下，指數開低走低，回測16300點；雖然台股在前低處縮腳，但仍失守5、10日及月、季線等主要均線，加上KD指標走勢偏弱，近期中期修正走勢未變，若國際股市未能回穩，台股恐下探16200點支撐。

分析師表示，以巴戰爭未止，致使油價上漲，引發恐慌情緒，加上美債殖利率續揚干擾市場，雖然台股上周五留長下影線，今天盤中亦見到仍意圖守住16200指數支撐，在國際股市變數仍多下，台股想獨走上攻機率相當渺茫。

雖然台積電第4季展望不差，但俄烏至今呈現持久消耗戰，以巴戰爭從短期衝突逐漸演變成中長期區域戰爭，且戰事波及到以巴鄰近地區國家風險愈來愈高，戰爭陰霾不僅衝擊全球股市，油價上揚恐進一步壓抑歐美聖誕節消費旺季需求，加上美國擴大對大陸及相關國家AI晶片禁令，讓已陷入需求疲弱困境的大陸經濟雪上加霜，在國際局勢動盪下，投資人進出宜謹慎，不宜冒進搶短。

操作上，投資人應以握現金為優先，若想搶短，則以明年可望擺脫今年谷底的產業優先，包括低軌衛星、NB及手機等，避開今年以來法人大買、股價已大漲、籌碼凌亂的AI、汽車零組件等，以及僅有作夢題材，尚無基本面的個股。