國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室託播「雞蛋門神」廣告，影射行政院副院長鄭文燦是護航的「門神」，遭到鄭文燦提告，鄭和侯在選戰以來也有多次的口水攻防，2人今天參加桃園鍾姓祖嘗派下員大會意外同台，還在台上大方握手咬耳朵。侯說，他們都是認識的朋友，會互相打個招呼。

桃園鍾姓祖嘗今天舉辦派下員大會，鄭文燦最先到場並上台致詞，侯友宜後腳到場接受媒體採訪，聯訪結束後，侯也走到舞台邊等待鄭致詞結束，此時鄭展現對桃園的熟悉，一一介紹在場地方人士及民意代表，他也特別介紹侯友宜到場，但稱他是新北市長，不願提到是國民黨總統參選人。

侯友宜此時上台，2人在台上大方握手，還彼此拍肩膀咬耳朵，看似心情非常好，鄭文燦也以還有行程先行離開，侯才開始致詞。

侯友宜日前在致詞時，有提到他在半夜工作被家人誤會看黃色影片，他今天也說，家人從他開始從事高危險的刑事工作，一路走來都是他最大的支持力量，不但承擔工作後面的風險，更重要的是永遠站在他這邊，家庭非常和樂，面對任何挑戰都一起往前走。