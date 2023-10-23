富士康在大陸多廠區傳遭官方「雙線」調查。對於怎麼看中國大陸對鴻海集團旗下富士康查稅一事，行政院長陳建仁23日表示，已在第一時間和鴻海保持聯繫，政府會持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。

陳建仁23日出席國家同步輻射研究中心光源啟用30周年慶，受訪時表示，台灣企業最近在中國大陸遭受查稅跟查土地的這個情況，相關單位已經在第一時間跟鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助。

陳揆說，台灣即將進入總統大選的期間，政府會來持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。