永慶不動產竹北遠百展億加盟店今年2月才成立，8個月來店業績已突破4000萬元，其中聯賣業績就高達3000萬元！店東曾彥儒認為，掌握聯賣，就等於掌握成功方程式，才30歲的他，今年年收暴增5倍，成績超亮眼，站上職涯巔峰。

個性活潑熱情，喜歡與人互動的曾彥儒，大學唸的是公共行政，他沒有和系上同學選擇相同出路、成為公務員，而是成為房仲經紀人。加入信義房屋第一年，他就拿到「新秀獎」，隔年更奪得新竹區業績Top1，1年半後就升上店長，那年他才25歲，成為當時最年輕、最快升上店長的經紀人。

戰機彪炳的背後，曾彥儒也付出了相當大的犧牲。「那時候我幾乎每天工作13小時，毫無生活品質可言；公司也嚴格規定上下班打卡時間，但我就是想要比較彈性的工作和生活，才選擇當房仲經紀人，但那時的工作模式跟公務員沒兩樣。」除此之外，他業績雖然已做到區域第一，但收入遠低於預期，種種因素讓他萌生去意。

永慶不動產竹北遠百展億加盟店成立才8個月，業績便突破4000萬元，聯賣業績就佔3000萬！圖片來源：永慶房產集團

聯賣大功臣！75%業績都靠它

受限於公司政策的框架下，實際能發揮的空間很有限，曾彥儒決定做自己的老闆，他和六位同樣來自信義房屋的夥伴一起創業永慶不動產。從直營體系轉戰加盟體系，他認為永慶房產集團提供的〈i智慧系統〉和〈行動智能經紀人APP〉等科技工具，操作直覺，任何人都能快速上手，提升第一線經紀人的作業效率。且永慶加盟四品牌在新竹店數市佔率超過6成，搭配聯賣制度，提供買賣雙方更多選擇，加快成交速度。

聯賣制度不只成交快，也凸顯出永慶房產集團「分享文化」的價值。他舉例，在和友店配案聯賣時，開發經紀人都會熱心協助介紹物件，讓銷售經紀人省下重新了解物件的時間，也能協助客戶成交，這是在其他房仲品牌未曾看到過的。這樣互助合作精神，曾彥儒也深植在自己的經營理念中。

從經紀人轉變成為店東，曾彥儒今年第一次參與永慶房產集團加盟總部每年定期舉辦「全國店東大會」，對於總部分享的年度重要政策與市場趨勢，給予高度讚賞！他興奮表示，「透過總部的經營策略分享，讓我可更清楚地了解業務上可能出現的問題，例如客戶量不足或進案數量減少等。並藉由實際數據的應用管理，更有效地解決，獲得寶貴收穫」。

另一方面，「誠實」也是永慶房產集團文化中重要的一環，追求成交的同時，應更重視客戶的實際需求。他分享，曾經在帶看時，客戶以肉眼判斷車位能符合他們的需求，就決定購買，後來在曾彥儒堅持下進行實際測試，果然在實測後發現，買方的休旅車無法進入車位，曾彥儒便勸退買方，並承諾會幫他們找尋其他適合的物件。然而，買方因為他客觀真誠的服務態度，仍然決定購買該物件。

曾彥儒團隊每年舉辦各式戶外活動，例如泳渡日月潭、太魯閣路跑等活動，保持身心健康。圖片來源：永慶房產集團

擴大版圖 明年再開2間店

曾彥儒不僅關注同仁的專業成長，也強調個人的全面發展以及同仁之間的情感和凝聚力。每年店內都舉辦各式戶外活動，例如泳渡日月潭、太魯閣路跑、大甲媽祖遶境、玉山攀登等活動，保持身心健康；另外，每個月也會定期邀請講師分享，啟發夥伴的思考、豐富視野，並激發更多的創意，「這些活動讓團隊更有活力、更具創造力，同時也加深了夥伴之間的凝聚力和協作精神。」

對於未來，曾彥儒和其他創業店東共同期望幫助每位同仁都保持成交，讓同仁可以在團隊中安身立命、享有更好的生活品質，同時也能獲得心靈上的富足與成長。目前他與創業夥伴已經開出4間加盟店，預計在明年成立第5、6間店，不僅要培育更多幹部，更要吸引優秀人才持續加入，讓團隊持續茁壯成長，版圖擴大同時，努力讓房仲產業服務品質提升以及回饋社會。