明年元旦台鐵公司化箭在弦上，由於此前台鐵提出優退離方案，預料屆時會爆出離職潮；本報昨日報導，有台鐵員工指出近日許多台鐵內部人心惶惶，多位優秀資深員工離職，技術大幅斷層，一旦影響行車安全後果不堪設想，「我都叫朋友沒事別搭台鐵。」對此前交通部長陳建宇表示，台鐵最高層應主動挽留資深員工，而不是任由優秀資深老員工主動申請「優惠離退」；否則人力青黃不接，「必然會是台鐵新公司的大災難！」那麼現今的台鐵高層也不配升任新公司董總。

陳建宇對本報表示，台鐵是百年老店，沉痾已久，加以明年1月要公司化，老員工普遍對公司化後的前景沒有信心，尤其近年歷經普悠瑪號及太魯閣號兩度重大車禍事故，高層既沒有負起應有責任，反而成為未來新公司的董座及總經理（註：行政院19日核准首任台鐵公司董總由現任正副局長杜微、馮輝昇出線），除讓外界及罹難者家屬不滿外，相信認真肯幹的老員工也定然認為這樣的新公司不再值得效力，才會有「不如歸去」的離職潮想法。

陳建宇說，台鐵新公司未來人事制度採雙軌制，員工可選舊制繼續留用，新制則由公司自行依董事會決定機制晉用新人。雙軌並行，既可留用優秀員工，亦可擇優彈性進用所需各類企業人才，也算大破大立。但任何一個資深優秀老員工都是公司資產，如因台鐵公司「優離退方案」而提早退休，再加上該補上而尚未補上的新人力，連養成教育都未經養成，「必然會是台鐵新公司的大災難！」尤其機、電部門，更是攸關毎日乘客的生命安全，如今的台鐵高層難道都不慎重面對、儘早解決嗎？

陳建宇指出，就如今的台鐵局而言，確實不能不提「優離退方案」，但交通部及台鐵局高層，如何讓台鐵員工看到台鐵公司有光明前景，是一個能保障員工權益、能創造利潤回饋同仁的好公司，才是重點。且交通部及台鐵局要能立即提出具體說明和作法，多場次分區說明會來說服員工，以重新建立所有員工的信心，而不是任由優秀資深老員工主動申請「優惠離退」。

他指出，更甚者，縱使辦完說明會，台鐵最高層也應主動出面，一個個勸說資深老員工，使其能繼續為新成立公司效力，也不為過。畢竟如果人力青黃不接，在新人才培育養成前的這段期間，是台鐵運轉安全最關鍵時期，絕對不容忽視。陳建宇指強調：「如果連這麼重要的大事，現今的台鐵高層還不能處理好，就不配升任新公司的董座和總經理！」而提報行政院長核准的交通部長更應為未來新台鐵公司的成敗負最大責任。