亮眼的黃、藍配色是連鎖手搖飲50嵐的經典標誌，有民眾昨（22）日下午到50嵐買飲料，發現紙杯上原本亮眼的黃色改為白色，他將其分享到網路，引發兩派網友討論，多數人認為黃配藍是50嵐的經典配色，改變後失去原本的特色，但也有人大讚新配色很清新。

原PO於PTT八卦板指出，昨天到50嵐消費，發現紙杯取消經典的黃、藍配色，改為白配藍，從他上傳的照片看，杯身保留50嵐的藍色LOGO，原本的亮黃色已變成白色。

圖文引發熱議，不少人認為辨識度變低，喪失原本特色，「這識別度也變太低了」、「以前的杯子比較經典，一看就知道你喝50嵐」、「還我黃配藍的杯子」、「不懂改色幹嘛？」、「黃底真的比較好看」、「改成這樣好一般」、「這配色好不習慣」、「改這樣誰看得出來是50嵐。」

但也有人讚杯子配色走文青風，「顏色看起來很清爽」、「比較好看」、「耐看，我給好評」、「原本黃配藍滿醜的，換這樣不錯」、「印刷成本比較低吧！白色就杯子原本的顏色。」