民進黨連日猛攻國民黨立委馬文君涉嫌潛艦洩密案，今日再開記者會，質疑國民黨立委江啟臣竟以「機密沒有公開」為凍結預算理由，批評兩人在過去幾年多次阻礙國防發展，包括不斷退回軍購案及無理凍結預算案，聯手扯後腿，呼籲國人看清真相，下架「君臣」賣國立委。

民進黨發言人林楚茵偕同南投縣立委參選人蔡銘軒、台中市立委參選人謝志忠於今早公布「君臣賣國二人組」影片。

蔡銘軒表示，馬文君涉嫌潛艦洩密案至今，刻意神隱迴避，卻持續提案刪凍國防預算共135案，占審查國防部預算提案的4分之1，實在離譜。上周甚至在「潛艦國造第二階段原型艦籌建」報復性凍結3億元，還在昨晚廟口開講說要省下500億元潛艦預算讓南投再多5萬條水溝，甚至還說國造潛艦恐怕是鐵棺材，離譜言行是扯台灣後腿。

謝志忠揭露，江啓臣在潛艦國造第一階段合約設計，2019年預算編列6億1910萬2千元，提案凍結2億元。第二階段原型籌建時，2019年預算編列75億1334萬7000元，凍結50億元；2021年編列105億1686萬9000元，凍結10億元，阻擋國防自主的賣國行為完全不輸馬文君，可見江啓臣曾經就是那扯台灣後腿最大力的賣國者。

他痛批，所有江啟臣的提案中，最離譜的就是潛艦二期模型艦籌造預算，江啟臣提案凍結預算的理由竟然是「國防部只在機密會議報告，沒有公開透明所以要凍結」，根本為了凍結預算而凍結預算。

林楚茵表示，馬文君、江啟臣的種種作為，顯見國民黨卡國防預算、出賣國家等行徑，國民黨不但削弱台灣國防更以棄械投降的方式讓台灣國防門戶大開。更離譜的是，馬文君在2014年帶百餘名學生赴中國接受招待，配合拓展組織，還成立微信群組持續洗腦民眾，台灣國會議員淪「中共大內宣成員」，馬文君不僅違反《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》，恐也涉嫌洩密。

林楚茵強調，國民黨手法就是搭配中國的文攻武嚇，形成台灣人內部恐懼，要求大家把國防機密給公開，等同於門戶大開，甚至國民黨的戰鬥藍們還再不斷瞎挺馬文君、江啟臣這樣的「賣國立委」，國民黨配合中國大外宣背棄台灣人，我們要求下架「君臣二人組」，上架護國保台立委來守護台灣國防，維護國家安全。