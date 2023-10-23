千附精密2023年9月自結合併營收1.08億元，月減15.53％、年減10.13％，為近5月低。不過，第三季合併營收3.73億元，季增6.42％、年減16.87％，回升至近4季高。累計前三季合併營收10.3億元、年減28.54％，續處同期新低。

千附精密受產業庫存調整影響，營運於去年第三季創高後急遽轉弱，第四季獲利驟降至分割營運後新低。首季營收雖進一步下滑探底、但獲利止跌回升，第二季營收及獲利同步好轉，第三季營收持續回升，惟幅度低於法人預期。

千附精密先前表示，第二季營收在光電產品出貨動能回升好轉，半導體產品後續可望跟進，國防產品則受惠客戶來料狀況轉佳、需求逐漸提升，在整體需求展望轉佳下，預期下半年營運可望較上半年好轉，毛利率有望逐季改善。

投顧法人認為，國防產品為千附精密下半年營運成長主動能，並有新客戶洽談中，由於國防產品毛利率優於平均，貢獻提升可望使整體毛利率回升，預期今年營運有望逐季轉佳，惟因需求復甦溫吞、業外匯兌收益不如去年，預期今年營運恐難逃衰退。