國民黨立委王鴻薇今召開記者會，揭露NCC「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」要求國內業者必須雙證件認證才能銷售，卻無法規範電商平台，在購物網站上赫然發現，業者還把不受NCC規範當作廣告非常囂張，除了重挫國內業者，更是打詐電信破口，痛批政府打詐成事不足敗事有餘，政策評估執行有問題。

王鴻薇今與雲騰網路科技營運長張佳靜、173wifi執行長趙玉瑋、運營總監駱宜珍等國內通訊業者召開記者會，王鴻薇表示，過去國家通訊傳播委員會（NCC）縱容人頭門號橫行，遭基層檢察官點名是國家級詐騙的戰犯之一，因此祭出「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，規範自然人申請電信服務時，應出示雙證件正本供業者核對及留存影本或影像檔，外國人為護照或外僑永久居留證。

王鴻薇指出，然而卻有重大漏洞，因為針對旅遊電商平台，完全無法規範，甚至還有業者在廣告主打無須實名認證，根本無法防止詐騙集團使用，痛批規範毫無意義，而影響最大的反而是機場臨櫃或是國內業者，因為光是認證成本就讓許多人望之卻步，轉而向電商平台購買。

趙玉瑋也表示，今天業者出來絕對不是要放寬規定，事實上為了配合政府全面打詐，機場觀光預付卡廠商在NCC的KYC指引下，透過建置資訊系統來加速打詐作業，開發風險客戶查詢系統、一證多號查詢系統，就可以方便的查詢到高風險客戶以及避免持有一個證件大量購買電話卡的風險；另外還增設證件辨識系統，加快機場櫃檯觀光客雙證實名認證作業，避免人工冗長工作，降低機場櫃檯人工作業成本，希望政府不要殺雞取卵。

王鴻薇強調，過去國家通訊傳播委員會（NCC）縱容人頭門號橫行，遭基層檢察官點名是國家級詐騙的戰犯之一，要求實名制規範不是不行，但是打詐不能做半套，全面的規範絕對有其必要，這些境外電商平台，其實部份提供網路也是向國內電信業者租用服務，應該從源頭國內電信業者去規範，如果旅遊電商平台要租用應該要有配套辦法，否則不但政策目的達不到，還重挫國內業者生計，NCC要他們怎麼生存？