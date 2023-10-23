中國海警昨天攔截赴仁愛暗沙補給的菲國船隻，兩船碰撞致菲中相互指責。菲律賓官員指不會遭震懾而退縮，美國國務院也發表聲明挺菲，指北京行為違反國際法，破壞區域穩定。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」昨天發布聲明，菲國軍方承包補給船Unaiza May 2（UM2）對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）進行常態例行運補任務時，中國海警船在馬德雷山號東北方13.5海里處危險攔截此船，導致與UM2碰撞。

另外，中國海上民兵船00003號撞到菲律賓海巡船MRRV4409左舷。菲方指中國民兵船當時正「積極參與騷擾、妨礙並阻擋菲律賓船隻」。

聲明表示，菲方其中一艘運補船抵達馬德雷山號，成功為艦上駐軍和人員提供補給。菲方對中國海警和海上民兵「危險、不負責任及非法行動表達最強烈譴責」。

對此，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）說：「我們不會被嚇倒，儘管受到挑釁，我們仍將繼續向（駐守）馬德雷山號的軍隊提供補給。」

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給和駐軍輪替。

菲律賓海巡隊表示，遭碰撞的菲律賓船隻、船員均安並未受傷。

負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）說，西部軍區軍人「堅決履行我們的職責，保護我們的海域領土並運送所需物資到愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）」。

他告訴菲國人民：「我們仍舊決心捍衛我們的主權、主權權利和管轄權。你們的菲律賓武裝部隊西部軍區無所畏懼。」

中國海警局新聞發言人甘羽昨天對此事件表示，菲方當時正向馬德雷山號運送違規建築物資，中國海警船多次喊話警告無效，依法「對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範」。

甘羽說：「期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。」

不過，安約回應表示：「我們的軍官和人員的專業精神、克制和英勇，使我們每次過去那裡（仁愛暗沙）時，都讓他們蒙羞。」

菲律賓海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）說，菲方這次補給任務「部分成功」，昭示菲律賓軍方和海巡隊「有能力以專業和堅定的方式管理和克服中國同行挑釁、不負責任和莽撞的行為，而不會升高緊張局勢」。

美國國務院發表聲明說，面對中華人民共和國海警隊和海上民兵「危險和非法的行動」，「美國跟我們的菲律賓盟友站在一起」。

美方表示，中方行為違反國際法，危及菲律賓船員安全，「阻撓對駐紮馬德雷山號的軍人送達急需物資。阻礙向這個長期前哨基地的補給線並干擾菲律賓合法海上行動，破壞區域穩定」。

美方重申，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻，包括海巡隊船隻發動武力攻擊，美國將根據美菲「共同防禦條約」（MDT）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。（編輯：韋樞）1121023