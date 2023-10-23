美國底特律（Detroit）一座猶太教會堂負責人沃爾（Samantha Woll）陳屍在自宅外，身上有多處刺傷。警方今天表示，沒有證據顯示這起謀殺案是出於反猶太主義動機。

底特律警察首長懷特（James White）在簡短聲明中指出，針對昨天命案，警方與「提供相關訊息可能有助進一步調查的人」面談，但他未透露細節。

懷特說：「沒有證據顯示這起犯罪是出於反猶太主義動機。」

他說，聯邦調查局（FBI）正在協助底特律警方，他呼籲各界在調查過程中保持耐心。

懷特說：「我們正在採取一切措施來結案。」

40歲被害人沃爾，負責管轄底特律的「艾薩克艾格市中心猶太會堂」（Isaac Agree Downtown Synagogue）。這個猶太教會堂為底特律大都市提供服務。

這起殺人案發生之際，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）這個月稍早爆發衝突，同時升高美國各地猶太和穆斯林族群間的緊張局面。

底特律警方昨天聲明表示，緊急救護人員發現沃爾「身上有多處刀傷」，且已無生命跡象。警方循著血跡在不遠處找到沃爾的住家，「據信那是犯案的地點」。

「底特律自由報」（Detroit Free Press）指出，沃爾生前積極參與民主黨黨內事務，曾為聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）工作，也曾投入密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）的競選活動。

報導表示，主持這個猶太教會堂的沃爾也積極參與一個組織，致力為年輕穆斯林和猶太人搭起聯繫的橋梁。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1121023