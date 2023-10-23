台積電龍科3期因遭遇反龍科擴大土地徵收自救會抗爭喊卡，包括高雄、台南以及屏東都積極爭取台積電落地；對此，台中市長盧秀燕說，中科1期已經有台積電，近期也已確定中科2期台積電2奈米廠將進駐。

台中市長盧秀燕今（23日）出席豬事圓滿公園2期工程動土典禮時表示，台中市本來就有台積電1期，去年開始台積電申請在中科2期擴建2奈米廠，雖然面臨水電排擠、徵地納入擴建範圍的高球場員工就業及會員球證權益問題，這些問題市府已經一一克服，日前已經通過都審，台積電也同意來台中市設2奈米2廠，已報中央行政院核可，正在走流程當中。

盧秀燕強調，最近看到很多縣市爭取台積電落地，台中市政府基本上是成功的，而且本來就有1期，去年開始也一直在處理台積電到中科2期的問題，已成功爭取台積電2奈米廠落地，相關的水電、用地，以及原本是高爾夫球場，有員工就業、會員球證問題，中科會協助，由中科付費用做相關補償。