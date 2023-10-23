華為推出5G旗艦手機Mate 60系列在大陸熱銷，成為市場高度關注焦點，陸媒快科技撰文指出，Mate 60系列上市一個月以來仍供不應求，非官方通路全系列溢價（加價賣出）千元人民幣上下（近4500元新台幣），顯見其火紅程度。

報導指出，目前華為官方商城Mate 60全系列都沒貨，華為京東官方旗艦店同樣沒有現貨，每天兩次預約搶購。如果消費者現在預購，預計也要到11~12月才能到貨。而在非官方通路，Mate 60系列全系列溢價1000元人民幣左右。

研究機構Counterpoint指出，華為在過去六個星期內賣出160萬台Mate 60 Pro，其中超過40萬台是在過去兩個星期內賣出。

有業內人士說，一款手機發售六週賣出160萬台，已經屬於業界頂尖水準。如果供應充足，Mate 60系列銷售量可能會更高。

日經中文網以「iPhone15在大陸苦戰，華為攻勢猛」為題撰文分析華為追趕蘋果的現況。Counterpoint截至10月17日前發布的推算，在iPhone 15上市後的17天內，其在大陸的銷量比去年的機型減少4.5%，這會抵消歐美強勁的銷售。