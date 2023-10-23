嘉義市舊屋力升級版「嘉有木屋」木造建築整建維護補助計畫，首波補助名單出爐，都市景觀、建築及文化資產維護的專家學者日前已進行現地勘查及意見交流。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市舊屋力升級版「嘉有木屋」木造建築整建維護補助計畫，提供木屋整建最高200萬元補助，首波補助名單出爐，都市景觀、建築及文化資產維護的專家學者日前已進行現地勘查及意見交流。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於蘭井街78號的「木商咖啡」這次申請補助入選。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市舊屋力升級版「嘉有木屋」木造建築整建維護補助計畫，提供木屋整建最高200萬元補助，今年共有9件申請案，其中3件評審符合資格，分別為木商咖啡、東隆行及興中街91號民宅，屋齡皆逾一甲子，預計年底發包、動工，明年2024年底前完工，日後3處老屋將成舊市區活化再生的示範點。

嘉義市有超過6000棟木屋，配合10大旗艦計畫─舊城創新生及木都政策，市府積極推動舊屋力2.0升級版「嘉有木屋」補助，今年2月8日正式開放民眾申請，經專業輔導團半年來協助屋主完成規畫設計後，市府立即辦理現勘審查，首波補助名單19日出爐，市府都市發展處長許懷群表示，日前特別邀請都市景觀、建築及文化資產維護的專家學者，針對3案進行現地勘查及意見交流。

第1案為位於蘭井街78號的「木商咖啡」，建物屋齡達60年，為獨棟商鋪形式的老屋，經數年閒置後，目前由木商咖啡承租營運，自2022年進行第一次翻修後，以餐飲型態延續老屋使用，是嘉義市知名咖啡店，這次申請修繕內容為外牆及排水系統，外牆雨淋板採用「燒杉」做法，以延續使用壽命亦避免白蟻蟲害，並透過夜間照明來點亮巷弄並創造木造建築質感，作為未來其他木造建築修繕之參考。

第二案為興中街91號民宅，為單層木造平房，建物屋齡超過70年，於日治時期興建完成，屋頂為傳統紅瓦，室內設置總鋪及錐形採光天窗，後續修繕採用新式屋頂以降低維護成本，同時延續、轉化與擴大錐形採光天窗做法，空間格局上延續原有特色，部分維持總鋪形式，規畫作為公益或商業使用，開放讓大眾體驗木結構之美。

第三案為中正路356號的雜貨老店東隆行，位在嘉義市二通上，為屋齡72年的兩層樓「假面」商鋪，都發處指出，東隆行於1945年創立經營至今，與東側的大益糖果行、正益商行立面連續、形式一致，門口可見日治時期石板鋪面與舊路燈燈桿，街景極具風情。本案預計修繕屋頂結構，增加採光通風機能及強化防火機能，同時調整騎樓空間予歷史展示或公眾通行使用。

都發處表示，目前執行的第一期木造建築整建維護補助計畫，預計在2024年底前完工，第二期補助也即將於今年底前公告受理，有意願木造建築整建維護的屋主可提出申請。