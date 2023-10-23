環球時報22日報導，中國大陸稅務部門近期對富士康在廣東、江蘇等地進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的用地情況進行現場調查。

很多企業供應鏈去風險，遷出在中國的部分產能到其他市場，這種戰略叫做「中國＋1」，多家跨國企業在過去十年中一直是這樣做的。而台商的第三地投資，指的也就是「中國＋1」。

此外，在地緣政治風險上，谷月涵也表示，以巴衝突讓他對地緣政治風險反而比較樂觀，各國領袖都會擔心衝突控制不下來，反而逼著想辦法把衝突問題處理好。中國進入台灣成功的機會很小。