環球時報22日報導，中國大陸稅務部門近期對富士康在廣東、江蘇等地進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的用地情況進行現場調查。
很多企業供應鏈去風險，遷出在中國的部分產能到其他市場，這種戰略叫做「中國＋1」，多家跨國企業在過去十年中一直是這樣做的。而台商的第三地投資，指的也就是「中國＋1」。
此外，在地緣政治風險上，谷月涵也表示，以巴衝突讓他對地緣政治風險反而比較樂觀，各國領袖都會擔心衝突控制不下來，反而逼著想辦法把衝突問題處理好。中國進入台灣成功的機會很小。
鴻海(2317)位於中國大陸4省的富士康傳遭官方「雙線」調查，針對此，寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)今天表示，企業在大陸被政治力介入，這也不是第一次，國際品牌廠也都要求在大陸的台商到第三地投資。到第三地投資趨勢會繼續，而富士康傳遭官方調查事件，只會讓台商更認真去執行這個策略。外國投資中國的金額已經減少的非常多。
環球時報22日報導，中國大陸稅務部門近期對富士康在廣東、江蘇等地進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的用地情況進行現場調查。
很多企業供應鏈去風險，遷出在中國的部分產能到其他市場，這種戰略叫做「中國＋1」，多家跨國企業在過去十年中一直是這樣做的。而台商的第三地投資，指的也就是「中國＋1」。
此外，在地緣政治風險上，谷月涵也表示，以巴衝突讓他對地緣政治風險反而比較樂觀，各國領袖都會擔心衝突控制不下來，反而逼著想辦法把衝突問題處理好。中國進入台灣成功的機會很小。
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