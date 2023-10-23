泰國前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）政府過去9年的外交政策，被前外交部長董恩（Don Pramudwinai）稱為「靜默外交」（quiet diplomacy），泰國外交政策專家認為，在當前的地緣政治競爭和複雜的國際環境中，這項舉措需要重新檢視。

泰國外交部常務次長席哈薩（ Sihasak Phuangketkeow）最近接受泰國公視（Thai PBS）採訪時表示，泰國在過去幾年中已經淡出國際外交的視野，原因是其外交政策消極、缺乏方向。再加上，泰國對待緬甸軍政府的態度不如西方國家般強硬，這種做法因此受到西方政府和國際人權組織的嚴厲批評。

席哈薩也指出，東協（ASEAN）對緬甸的五點共識未能說服緬甸軍政府結束對民主團體的鎮壓，並透過談判和平解決問題。

前外交部長甘塔提（Kantathi Suphamongkhon）則表示，雖然「靜默外交」是一些國家的常態，但泰國政府必須評估這項政策是否有效，如果無效，就必須作出改變。他說，泰國在上屆帕拉育政府執政期間，被西方政府視為向中國屈服，帕拉育政府也是去年10月拒絕在聯合國大會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭的35個國家之一。

泰前外交部長蘇拉傑（Surakiart Sathirathai）則表示，泰國的外交政策必須能夠應對全球波動性（Volatility）、不確定性（Uncertainty）、複雜性（Complexity）和模糊性（Ambiguity）的VUCA挑戰。

蘇拉傑表示，在當前局勢下，對外外交對人民來說並不是一個遙遠的問題，它是為國家和人民帶來經濟利益的重要工具。

泰國下議院外交事務委員會前副主席吉亞特（Kiat Sittheeamorn）則稱，在地緣政治競爭可能迫使泰國選邊站的時期，泰國必須基於國家利益和尊嚴，努力維持中立立場。不過，他指出，外交政策並未在泰國今年5月大選成為熱門議題。他補充說，除了表示重視在探索貿易和經濟發展時使用外交政策之外，現任的賽塔政府似乎沒有明確的外交政策。