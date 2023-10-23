台大團隊與美國ZAP Surgical Systems Inc.公司及台中榮民總醫院合作，利用精準無創的放射手術來調節局部神經活動，在治療酒精成癮的動物實驗上已獲致初步成果。這項放射調節手術，可望為困擾全球數億人的酒精成癮問題提供新的解決途徑。

台大團隊表示，這項研究對於3隻臨床實驗豬的大腦成癮區施予高精準度、高能及低輻射總量的無創放射調節手術，手術後的9個月，動物的自願飲酒量有明顯下降且沒有出現與因放射手術造成的副作用。研究初步結果預計11月在美國華盛頓特區舉行的神經科學年會上發表。

台大團隊說，他們使用多目的性放射手術儀器進行神經調控，該設備是由美國史丹佛醫學院神經外科教授，也是ZAP公司創始人兼首席執行官約翰‧阿德勒之前所設計開發。這研究計畫由財團法人永齡健康基金會創辦人、ZAP公司聯合創始人郭台銘贊助，ZAP公司為下一代精準放射手術機器人製造商。

研究計畫主持人台大心理系助理教授葉俊毅表示，初步的動物臨床試驗結果非常令人振奮，顯示透過適當的輻射劑量調節腦神經，可為長期受酒精成癮困擾的患者，提供另一解決方案。團隊將會持續投入資源，收集更多臨床資料，以及開發下一代放射手術工具，來進行臨床神經調節，預期未來治療效果將進一步提高。

計畫共同主持人之一、台大醫院外科部主治醫師蕭輔仁說，研究結果代表對於發展以放射調節手術來治療酒癮及其他非腫瘤疾病（如慢性疼痛、肥胖、及憂鬱症等），已跨出關鍵的第一步。另一位計畫共同主持人、台中榮民總醫院放射腫瘤部主任游惟強也表示，這研究說明放射手術不僅可以用來治療癌症，也可以擴大其應用範圍，作為重要的非侵入性神經調節工具。

約翰‧阿德勒表示，ZAP公司將全力支持使用無創放射手術治療酒癮的技術開發，以減少酒癮對個人或他人，於身心及社會等各方面的危害。如果臨床試驗驗證其治療酒癮的有效性，這個方法也有可能被應用在治療其他精神疾病上。

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