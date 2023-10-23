第58屆電視金鐘獎頒獎典禮於上周末落幕，世新大學多名校友成功敲金，卓越表現閃耀電視圈年度盛事。傑出校友曾國城不負眾望，在強敵環伺競爭下，以《一字千金 筆武大匯》勇奪「益智及實境節目主持人獎」，成功摘下生涯第6座金鐘。

日前曾國城與同學一起號召同屆入學的世新人辦同學會，收到眾人祝賀也成功獲獎，他曾說「世新人知道如何表現自己的特色，世新人內斂、慧黠與聰穎，這就是校風！」一語點出備受各界肯定的世新教育特色。

明星校友許瑋甯畢業於世新上海碩專班傳播管理學系，今年以作品《她和她的她》時隔8年再抱金鐘，榮獲「迷你劇集女主角獎」，她曾向學弟妹呼籲，「年輕正是可以開始闖的時候，不要懷疑自己要不要做，做了決定，就不要後悔，切記不要做讓自己後悔的事。」

同戲的編劇、世新廣電系校友溫郁芳，隨後也斬獲「迷你劇集編劇獎」，她除了感謝家人和朋友的支持，也特別感謝導演王小棣成為她的人生精神導師，並陪伴她一路的創作。

曾國城印攝科同學、校友詹嘉文，他所監製的《最強綜藝秀》榮獲節目類最大獎「綜藝節目獎」，當晚與綜藝大哥胡瓜帶領各階段主持群，包括入圍主持人獎的廣電系校友吳怡霈、傳管系校友孫克傑與製作人等幕後工作人員一起上台共享榮耀。

世新大學傳播博士班校友、華視當家主播陳雅琳，也以《天選之島》榮獲「自然科學紀實節目獎」，五度入圍首次摘金的她也感謝評

審看懂這個節目，並祈願「世界和平」。

除了拿下節目類大獎，今年世新人在戲劇類的表現也相當亮眼，由世新廣電系校友湯昇榮擔任製作人、陳國富擔任出品人、楊宛儒擔任編劇的影集《模仿犯》，不僅在典禮開場就榮獲粉絲票選的「最具人氣節目獎」，也接連抱走「戲劇類節目攝影獎」、「戲劇類節目美術設計獎」與「戲劇類節目創新獎」等4項大獎。湯昇榮致詞表示，「得到獎項是背後的大團隊願意往極高的高度挑戰，希望可以繼續往這方向前進。」

屢獲金獎肯定的編採科（現為新聞系）校友侯志堅，今年與公司夥伴一起以《台灣犯罪故事》榮獲「戲劇配樂獎」；畢業於世新廣電系的新生代校友鍾侑霖，由他執導的《客家電影院–綠金龜的模仿犯》勇奪「電視電影獎」，他表示，「我很感謝被大家看到，我是年輕的創作者，我會繼續加油，感謝家人、感謝老婆對我的支持。」眾多校友的亮眼表現，再次向外界證明世新人的優秀不凡。世新大學校長陳清河同感榮耀，並恭賀校友獲得金鐘獎肯定，期許世新人都能學以致用，在各領域獨領風騷，綻放耀眼光芒。