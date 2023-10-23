宜蘭縣「超級星3號」賞鯨船20日在頭城竹安外海航行途中遭不明物體擊中，由於適逢軍備局大福兵試場試射迫擊砲啞彈，因此遭外界質疑是否「誤射」。對此，軍備局長林文祥今（23）日表示，賞鯨船受損欄杆是水平的，也不排除是被漂流木打到。

賞鯨船是否被軍方砲彈打到，引發各界關注，國防部長邱國正今赴立法院備詢時指出，國軍試射前有公告，但是賞鯨船並未進入警戒範圍，軍方已將賞鯨船的痕跡刮下來，現在還不確定是否是軍方打到的。

此外，針對民進黨立委何志偉質疑是否為誤射一事，林文祥回應表示，船體受傷欄杆是水平的，而當天所射擊的迫擊砲是靶彈，裡面是石膏，沒有爆破碎片，由拋物線從上至下，若打中船體，應該會有上至下造成的破洞，不該是水平的，而現在船體是水平稍微磨傷，這是有疑慮部分。

「是否為誤射，還在做最後確認」，林文祥強調，他與船東、賞鯨協會以及海巡人員等人有說明，欄杆是否因東北季風很大，被頂浪的漂流木打到，這些都是有可能的。