台中市第二分局交通分隊警員邱智煒（右1）專責處理交通事故工作，每年平均處理交通事故處理達660多件，其中對偵辦各類肇逃案件有近100％破獲率，其優異表現更榮獲「績優交通警察及交通義勇警察」頒獎表揚。

台中市第二分局交通分隊警員邱智煒自2020年起擔任交通警察至今，專責於交通事故處理工作，每年平均處理交通事故處理達660多件，其中對偵辦各類肇逃案件有近100％破獲率，其優異表現更榮獲「績優交通警察及交通義勇警察」頒獎表揚。

內政部警政署日前辦理「績優交通警察及交通義勇警察」頒獎表揚大會，台中市政府警察局共舉薦22名績優交警參與遴選，有6名交警獲選，邱智煒就是其中1員。

邱智煒邱智煒今年32歲是警專31期，從警資歷逾9年，並自2020年起擔任交通警察至今，專責於交通事故處理工作，每年平均交通事故處理量大約660多件，上班日平均1天就有3至4件，最狂的還1天處理10件，其中還有近1成是肇逃案，但他都能從車損研判最佳視角，再去調閱附近監視器及實地訪查，達百分百的破獲率。

邱智煒談起印象最為深刻的案件，是2022年10月間處理一起無人受傷肇事逃逸案件，調閱監視器後發現涉嫌肇事逃逸的車輛為載運回收的機車，其車牌遭回收物遮蔽僅知駕駛及機車特徵，透過現地查訪周遭居民得知該車輛經常出沒時間，耐心花費多日，於現地等候並當場比對相關碰撞跡證因而查獲。

他也說：「查辦案件過程雖有些辛苦，但破案時，被害民眾的一句『感謝』，自是讓工作中的成就感不言而喻。」他也奉勸用路人，一定要有防禦駕駛的觀念，可避免車禍事故，保護自己也保護別人。