美股崩盤就在不遠處？曾精準預測2000年及2008年股市崩盤的基金經理人赫斯曼（John Hussman）對美股走勢感到相當悲觀，他認為接下來可能會出現暴跌63%的慘況，因為美股市場估值處在史上三大泡沫之一。

Business insider報導，標普500指數今年以來已經上漲10.7，最高幅度一度漲至20%，赫斯曼認為，美股估值處在史上三大泡沫之一，可以與1929年及2000年相提並論，由於前兩次都以災難性的方式節國，此次恐落入相同狀況。

赫斯曼也強調，會提出這樣的看法不是胡亂猜測，是針對數十年來聯準會政策所引發的投機行為，造成市場的下行風險進行研究，並從歷史結果估算而來。

赫斯曼提醒投資人繫好安全帶，即使面臨市場波動時也能找到應對的方法。有趣的是，赫斯曼旗下策略性成長基金在過去一年下跌約6%，同一時間標普500指數上漲約16%，一來一往落差相當大，因此投資人需要仔細判斷該如何布局。