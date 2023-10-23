台北地檢署

本名郭震宇的AV導演圤智雨，因在臉書上PO出「兇版李毓芬」之稱的JKF女郎陳香菱未修圖照片，質疑陳女修圖造假，並稱質疑「JKF犯罪大集合？」、「JKF們偏蠢」，遭陳女及所所屬的雷麒科技公司提告涉嫌妨害名譽，台北地檢署認為，相關內容都曾有新聞報導等理由，23日不起訴圤智雨。

陳女因圤智雨的恩怨，源自於去年圤與AV女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，「哎呀你怎麼不說說你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？」陳女PO文指圤會要求女生潛規則；會要求女生攻擊其他網紅；會私下說哪些網紅的負面新聞都是他在幕後操盤的，讓對方覺得他是有資源且不好惹的人。」圤控陳涉嫌加重誹謗，北檢不起訴陳女。

當時陳女出庭時，反控圤智雨曾說她照片修圖，還說JFK女郎們「偏蠢」涉嫌妨害名譽。陳女指稱，她是雷麒科技公司旗下寫真藝人組成JKF女郎成員，圤去年3月間，在臉書粉專張貼她的未修圖照片，稱「嗯…前幾天去記者會時剛好有看到本人，可能是我眼力不夠尖，未內建寫輪眼，所以沒認出她，但我個人覺得沒有很像李毓芬」。

另圤又貼文批「為什麼JKF女郎總出事！」「JKF們偏蠢」，之後在粉專貼文「S2O(潑水電音節)中的JKF犯罪大集合？」並指「小三，詐騙，賣淫，嗑藥，這些狀況總是可以在JKF找到對應的網美」，「隨便拿個張楚曼，又是偷金條的JKF也是有邀請，到底，維護形象這件事是真有在處理嗎？」雷麒憤而提告。

檢方認為，圤戲謔陳女外貌，是依據其主觀意見，尚無傳述虛偽不實情事，至於JKF女郎過去的確曾有捲入施用毒品、詐欺、妨害名譽等案件，雖然絕大部分都獲得不起訴，但都有相關新聞報導，難認圤有惡意攻訐，主觀上應無誹謗的故意，罪嫌不足，不起訴圤。

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