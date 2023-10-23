台中市刑大2022年底清查一起詐騙集團被害人金流，發現贓款流向吳姓男子的金融帳號，過濾發現吳疑幫詐騙集團以「泰達幣」洗錢，金額累計高達2000多萬元，檢警2023年7月搜索吳位於宜蘭住處，在床底下及衣櫃搜到現金758萬餘元，案經新北地檢署偵結，將吳以詐欺等罪起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大去年底清查詐騙集團被害人金流，發現贓款流向吳姓男子的金融帳號，過濾發現吳疑幫詐騙集團以「泰達幣」洗錢，金額累計高達台幣2000多萬元，檢警今年7月搜索吳位於宜蘭住處，在床底下及衣櫃搜到現金758萬餘元，案經新北地檢署偵結，近日將吳以詐欺等罪起訴。

泰達幣洗錢竟成最佳證據 男嫌758萬現金藏床底被查扣

台中市刑大偵四隊表示，去年底經清查發現，某件詐欺案有10多名被害人共被騙走2000萬元，部分款項流向26歲吳男的金融帳戶，他對外自稱是幣商，住在宜蘭，涉嫌協助詐欺集團將贓款以虛擬貨幣場外交易洗錢，規避警方查緝。

中市警方今年7月間循線搜索吳住處，在床底下及衣櫃內共查扣現金758萬餘元，並發現他名下申辦有數十家銀行帳戶，卻不敢將錢存進帳戶，現金藏在床底反而成為洗錢犯罪證物，案經新北地檢署起訴。

警方指出，因虛擬貨幣有「公開帳本」特色，所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法隱匿或銷毀。

中市刑大呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用，民眾投資虛擬貨幣和交易時要謹慎，不要輕信未經認證幣商進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。