行政院長陳建仁23日上午出席「國家同步輻射研究中心光源啟用30周年慶」活動時針對台積電放棄到龍科設廠一事表示，讓台積電根留台灣，是不分中央、朝野和地方共同努力的目標，中央跟地方都要一起來做護國群山最強而有力的後盾。

陳建仁今天上午參加在新竹科學園區內的「國家同步輻射研究中心─光源啟用30周年慶」」活動前受訪，針對桃園市長張善政稍早對於台積電設廠議題，指沒有龍科也會另找土地，並稱被罵不積極，只是執政者甩鍋的政治口水一事作出回應。

陳建仁說，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標，政府也已經通過了「台版晶片法」，讓業者能夠來積極投入開發前瞻創新技術，以及購製先進製程的設備。

對於半導體產業，像台積電等，對於廠址的選擇，政府尊重業者的決定，但是一定會盡最大的努力來解決業者在人力、土地、用水、用電等的需求，讓中央和地方共同來努力，大家一起來做護國群山最強而有力的後盾。

此外，針對台灣企業最近在大陸遭受查稅跟查土地的情況，陳建仁則表示，相關單位已經在第一時間跟鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助。台灣即將進入總統大選的期間，政府會來持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。