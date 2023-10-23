在人工智慧和機器學習的應用推動下，內部高速線已經成為高階伺服器中不可或缺的關鍵元件之一，貿聯是全球首批提供 224Gbp/s 批量電纜的供應商之一，可滿足人工智慧與機器學習應用中對高資料傳輸速率的需求，目標市場為1.6T DAC及AEC領域，此新產品也是貿聯在收購德商LEONI AG旗下工業應用事業群的綜效之一。

貿聯-KY表示，此次OCP中，公司展示DC-MHS全系列PCIe Gen6高速內部線。CXL應用是針對PCIe的伺服器資源池化需求所開發的技術，在OCP 2023中也可以觀察到，越來越多記憶體廠商展示相關產品，這些產品目前都直接使用PCIe高速內部線進行連接，再者，市場也越來越關注資料中心外部連接方案應用，在外部連接方案，貿聯展示1.6T OSFP DAC & 1.6T OSFP-XD連接器/Cage，及ParaLinkR高速裸線，傳輸速率達224Gbit/s，並能提供浸沒式冷卻解決方案，符合下一世代1.6T高速網路傳輸，滿足人工智慧與機器學習應用。

隨著傳輸速度的大幅提升，功率上的需求也會增加，材料選用與散熱技術將成為業者競爭的關鍵，由於客戶對傳輸速率要求持續提升，而且週期也愈來愈短，目前部分業者與客戶之間合作開發的，都已是未來1~2個世代的傳輸規格。

貿聯-KY運算與運輸事業群的資深副總林明村表示，貿聯-KY一直以來都在與世界級人工智慧客戶密切合作，共同致力於將人工智慧創新轉化為現實。面對人工智慧高效運算和高速傳輸的迫切需求，我們研發出了超高速的1.6T OSFP DAC、AEC，以及1.6T OSFP-XD連接器/Cage，同時包含光學傳輸(CPO)和AI伺服器所需的PCIe Gen6高速內部線，以及具有浸沒式冷卻技術的超高功率電纜和連接器等產品，我們注重專業設計、開發能力和嚴格的品質標準，再加上全球客戶技術支援，使得我們能夠持續成為全球互連領域的創新者。