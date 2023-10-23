前大學講師、博士肄業的蕭姓男子曾因賣毒遭判17年，尚未入監服刑的他去年和王姓男子相約吃鹽酥雞、面交1公克安非他命遭逮。高雄地院審酌蕭男的Line對話紀錄及販毒前科，依販賣二級毒品罪重判10年6月，可上訴。

去年2月15日晚間王男透過Line向蕭男訂毒，當晚兩人約在鳳山區文化路口，蕭男以3000元的價格賣給王男1公克的安非他命。

隔日，王男被假扮成吸毒者的警員釣魚逮獲，溯源發現毒品來源是蕭男，也循線將蕭男逮捕到案。

開庭時蕭男辯稱只是跟王男相約吃鹹酥雞，蕭男的辯護律師也說，王男已經說過毒品不是從蕭男那裡買的，LINE對話只能證明兩人見過面，不能證明有交易毒品。

法官發現，蕭男和王男的對話中，王男問蕭男「一公克多少」，蕭男回答「3」，王男還問「什麼時候可以拿」，蕭男回「你如果有電子磅秤的話，現在就可以拿」。事後，王男也在警方筆錄中承認這是在問安非他命的價格，蕭男則在面對檢方訊問時沒有反駁王男的說詞，只是說「我清楚」。

法官認為，雖然蕭男身上沒有查到毒品或分裝工具，但這不代表他沒有販毒。一般的藥頭會先跟藥腳約好交易後再去拿貨給買方，不會隨身攜帶毒品。綜合各項事證後，認定蕭男確實以3000元的價格賣了1公克的安非他命給王男。

法官審酌蕭男2018年在大學任教、販賣二級毒品遭判17年的前科，依販賣二級毒品罪判蕭男10年6月，該案目前仍在上訴中。