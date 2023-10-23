因為招商時有潛在業者希望能夠拆除夾層，避免空間壓迫感過大，基隆港務分公司向基隆市文化局提出文資審議。基隆市文化局認為不會影響歷史建築本體，通過審議。（張志康攝）

基隆港務分公司日前向文化局申請有意在西二、西三倉庫進行夾層拆除，因為西二、西三倉庫是基隆市文化局登錄有案的歷史建築，基隆市長謝國樑23日一早便赴西二倉庫視察。謝國樑表示，市府認為有利招商，同意港務分公司拆除夾層部分。另外，因為西二、西三倉庫也將進行招商，恐與鄰近的城際轉運站有競爭，謝國樑建議港公司招商時能一併考慮。

謝國樑說，西二、西三倉庫即將開始招商，由於以往基隆市區都集中在東岸發展，再加上城際轉運站即將於明年下半年開始運作，他多次與基隆港務分公司總經理高傳凱溝通，希望在招商時能與城際轉運站避免「網內互打」，共同為基隆港西岸的繁榮與發展努力。

基隆港務分公司總工程司沈光青表示，西二、西三倉庫每層的樓地板面積約有1200坪，在文資因應計畫中，西二倉庫一樓保留給文資的空間有265坪的夾層，感謝市府的協助，針對夾層是否保留的部分給予彈性，未來招商時，業者可以拆除夾層。沈光青指出，基隆港務分公司在招商時，發現有數家潛在業者指出，夾層會造成空間有壓迫感，提出是否可能拆除夾層的要求。

市府在經過文資審議後，認為與歷史建築本體沒有影響，同意基隆港務分公司可以針對夾層部分彈性處理。未來將視招商的業者實際需求保留或拆除這些夾層。但因應計畫中應該保留給文創空間的面積，仍將持續保留。

至於未來招商引進業者時，沈光青也表示，目前採取公開招商，但後續基隆港務分公司將在審核時，考量與城際轉運站業者的相容性。沈光青說，由於西二、西三很有特色，相信後續招商評選，將會與城際轉運站有相當程度的區別。

另外，謝國樑也表示，未來希望能夠在基隆港西岸，設置「兒童職業體驗」相關文教及娛樂設施，目前市政府也正積極規畫中。他希望透過市府給予港公司彈性拆除夾層的權限，能夠協助港公司的招商。