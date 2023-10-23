第58屆金鐘頒獎典禮在20、21日落幕，但今年節目類頒獎典禮得將項目引起爭議，「益智及實境節目主持人」由曾國城以益智節目《一字千金 筆武大會》打敗《綜藝玩很大》實境節目，遭吳宗憲酸「輕鬆」；另奪下「最佳綜藝」大獎的胡瓜《最強綜藝秀》，讓詹仁雄不滿的表示「願聞主席釋之得獎原因，小弟太淺看不懂。」

擔任節目類評審總召的李景白昨（22日）在社群寫下擔任評審期間的心情、對於金鐘獎想說的話以及頒獎後衍生的各項爭議，「透過投票與給分決定勝出人選，結果當然可以被討論，但也應該被尊重，這是最起碼的。」更意有所指的說：「貶低對手的批判方式是政客的手段，不該是我們同業間的辯證方式。在這艱困的時代，我們應該透過更多的討論來讓大家都能更好，與其說金鐘獎是爭奪桂冠拼死拚活，不如說是一個讓同業能碰面寒暄互相砥礪的機會」。

對此，詹仁雄更在評審總召的李景白貼文下留言「白叔說得好。一切的辯證應皆能讓事情更好為優先，但若為事實便非攻訐，而是客觀，舉例你可以不用是廚師，但你要當美食評審至少吃過許多菜吧，假如都沒有，這分數出來確實便是客觀的愛怎麼評就怎麼評」。

詹仁雄留言全文如下

1最佳綜藝為例，2023年最佳主持，乃至最佳導播最佳燈光最佳美術大多不離本軌，但今年最佳綜藝卻是前述無一獲勝，願聞主席釋之得獎原因，小弟太淺看不懂

2評審成員如何誕生，今年的綜藝代表是誰，何謂綜藝？多年前被詢問我回「說學逗唱勁歌熱舞」棚內為主最好有觀眾方能測試主持的功力，應被採納，故分為棚內外為大宗，近年節目型態的多樣讓主持都到評審區，主持人要能凸顯他的存在是一大考驗

3花不花錢真沒人鳥，重點要好看，可時至今日，有一群人默默的提升視聽，光一首歌的版權混音編曲遑論現場樂隊，唱八首就是一集製作費，更別提視覺上片頭調光視訊，這當然要列入評比的重點，不然要專業的幹嘛？我常罵員工「電視數字低管理員都可以來教你」

4聽說評聲也有導播，不妨問問，現場七機和20機怎麼跳鏡頭，藝人臉光要打三小時是何種概念，錄出來的素材光進電腦就要一週方能剪輯，剪輯一個月完成是日常，連環泡早上錄晚上播，不是不行端看你尊不尊重這群要求品質的人，而非你們評的不是誰花的多，借你金口，又不是吃飽撐著，你們還少花，這群爆肝又虧本的人被形容的好像是多事，「因為不列入評分考量」，報告長官就我所知他們沒有為了金鐘而是作品

5我也聽老歌，但倘若這是為金鐘而設的獎項不是該多聽聽年輕人的聲音，何況去年得獎的是大嘻哈，不聽嘻哈不聽韓團，然後要怎麼評我又淺了

6「封神無雙」並沒有得過獎，「我猜猜猜」也沒有「鐵獅玉玲瓏入圍」都沒有，我猜連續幾年都沒得我也做了幾年冷板凳，但2023年，很多人電視人離去就是因為花錢爆肝追求品質，到了一年一度的盛會缺被說那不列入考量，那我就想問了，考量啥呢

7超級星期天原封不懂的抄襲了日本著名節目「金頭腦」的比一比和無數個單元，某製作人說「小詹你就照抄」「一模一樣嗎？「對！預算不夠你就去跪」仍獲獎無數，但我也沒聽大製作人的話，我偏把變色龍畫成三角龍，也沒跪，用誠意拿到1/10價格的動畫，小助理沒為別的，是我看不起這麼搞創意，一晃多年，聲林二的片頭也是打掉重練，沒別的，自我提升讓閱聽者驚喜而已

最後，剛好白叔寫這篇，那不如我就借花獻佛問問「什麼是綜藝？」「2024年的評審是否依然完全不用理會經歷與專業，因為愛怎麼評就怎麼評，白癡才會得罪人，敢在評審長下面留言，但台灣節目要好總有人說些真話」白叔真的帥