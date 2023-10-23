（圖 / 新北市警察局提供）

隨著全球網路科技的急速發展，網路世界的犯罪手法逐漸與時俱進。根據近年統計，全球網路攻擊與電腦犯罪案件數呈現上升趨勢，為有效面對新興威脅，落實資訊安全實作及個資保護，新北市政府警察局早於2021年9月導入「ISO/IEC 27001資訊安全管理系統」及「ISO/IEC 27701隱私資訊管理系統」認證，藉由國際管理制度系統化，進行有效分析、管理個資外洩風險，強化整體保護能力，並透過每年稽核驗證強化資安體質，於今年9月份再度通過稽核驗證取得上述ISO證書之有效性。

為期更精進內部人員資訊安全意識，新北市政府警察局攜手智邦科技公司、新加坡科技工程公司進行合作，首創以跨國交流方式，針對高階警政主管以資安事件危機模擬情境進行資訊安全研習訓練，期望相關警政主管能對資安事件在處理應變上有所助益及收穫，並藉以再強化機關的資訊安全。

新加坡科技工程公司主管致詞。（圖 / 新北市警察局提供）

新加坡科技工程公司訓練講師教授資安防護課程。（圖 / 新北市警察局提供）

新加坡於洲地區資訊安全領域享有盛譽，透過多年實戰經驗所鍛鍊出來的資安產品更是輸出多國的重要產業。此次新北市政府警察局、新加坡科技工程公司合作辦理資安教育訓練，正期許借鏡該公司於新加坡的成功經驗，提升新北市政府警察局的資安能力。

教育訓練新加坡科技工程公司特別遴派資安服務業務部的協理林漢進親自來台主講。林協理具豐富資安專業證照及在新加坡資安監控中心豐富的實戰經驗，課程中與新北市政府警察局的幹部分享前線資安專家的真實案例和現場處理技巧。

另，除了基本資訊安全風險介紹和網路攻擊模擬情境外，此次訓練同時加入為領導幹部設計的桌上模擬情境研習，旨在讓他們能夠在模擬的危機情境中，迅速做出判斷和應對。

林漢進協理在授課中強調：「當前的網路犯罪不再僅僅是技術層面的攻擊，他們往往結合社會工程學，透過各種手法來欺騙普通人。因此，除了強化技術防護外，提升所有人的資安意識也是同等重要的」。

新北市政府警察局長廖訓誠表示：「資訊安全的強化不能只停留在理論上，需要持續的實踐和演練。他期望，透過這次的合作與學習，新北市政府警察局不僅能夠在技術上有所提升，更希望在整體的資訊安全意識上達到新的高度」。

新加坡科技工程公司對於完訓人員授證。（圖 / 新北市警察局提供）

新加坡科技工程公司致贈紀念品。（圖 / 新北市警察局提供）

此次合作同時視為新北市與新加坡在資訊安全領域上的重要交流；未來，新北市政府警察局期待能有更多國際合作機會，共同為市民打造更為安全的網路環境。