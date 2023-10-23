快遞業務量的多寡，一定程度可反映消費復甦的力度。大陸第1000億件快遞23日上午7時39分產生，比2022年達到千億件提前39天，彰顯大陸經濟持續向好的強勁動力。今年以來，大陸郵政快遞業持續快速發展，自3月起，單月快遞量超過百億件，月均業務收入超900億元人民幣，創歷史新高。

新華社報導，大陸國家郵政局市場監管司快遞管理處處長楊飛說，這些成績的取得離不開供需兩方面的共同發力。在需求側，大陸擁有超大規模的市場優勢，消費市場不斷復甦，宏觀經濟向好的態勢極大釋放行業的發展動能，有效帶動行業規模的持續擴張。在供給側，行業城鄉發展更加均衡，區域差異有所縮小，設施建設更加完善。

楊飛指出，通過「快遞進村」工程的實施，快遞企業在農村地區加大投入、完善網路，消費品下鄉進村、農產品出村進城的管道更加暢通。在提高大陸國內運輸、分揀整體效能的同時，行業還在共建一帶一路國家和地區持續完善境外樞紐、海外倉佈局。

報導表示，郵政快遞業一頭連著生產，一頭連著消費，具有聯繫千家萬戶、連接千城百業、連通線上線下的顯著特點，是經濟發展與消費活力的「晴雨錶」，在促進消費、服務鄉村振興、服務製造業等方面發揮著重要作用。

大陸國家郵政局郵政業安全中心資料管理處副處長許良鋒認為，基於快遞大資料平台分析，行業運行處於高位發展態勢。隨著行業基礎設施布局日趨完善，以及數位化、自動化技術不斷推廣應用，大陸中西部地區快遞業務量持續增長。時效方面也有提升，三天內的妥投率明顯提高。從資料來看，農村方向的雙向流動速度加快，更多農產品通過快遞銷往全國各地。

報導稱，大陸今年第1000億件快件從京東亞洲一號青島物流園發出，是青島一位消費者當日早晨網購的羽絨服。